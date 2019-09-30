В Тюмени прошел всероссийский чемпионат среди кинологов Росгвардии

11:00 30 сентября 2019
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Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Всероссийский чемпионат Росгвардии по многоборью кинологов завершился в Тюмени на базе центра подготовки личного состава Уральского округа войск национальной гвардии.

В течение десяти дней за победу в профессиональном турнире состязались представители всех округов, а также дивизии им. Ф.Э. Дзержинского и Пермского военного института Росгвардии. 

В личном первенстве среди кинологов патрульно-разыскных собак первое место завоевал прапорщик Ренат Мигранов с четвероногим товарищем по кличке Роки, среди кинологов минно-разыскных собак чемпионом стал старший прапорщик Валентин Кукушкин со служебной собакой Даней.

В общекомандном зачете лучшей стала сборная Приволжского округа, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области. Второе место у команды Уральского округа, на третьем месте кинологи Южного округа. 

Теги: кинологи , Росгвардия , чемпионат
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