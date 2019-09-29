На четырех улицах села Исетское появится новый тротуар

Тротуары общей протяженностью более 2 км появятся на четырех улицах села Исетское. На их строительство из регионального бюджета выделили 12 млн 408 тыс. рублей.

Как рассказал заместитель главы Исетского района по строительству и ЖКХ Кирилл Осокин, в рамках программы "Развитие села" на 2019 год запланировано строительство тротуаров по улицам 40 лет Победы, Шадринская, Мичурина, переулок Школьный и Первомайская. Общая протяженность составит 2,2 км. Ранее на этих улицах тротуаров не было совсем.

Подрядчика определили в результате торгов. За две недели рабочие успели провести земляные работы, выставили оградительные столбики. В планах укладка асфальта, но на скорость выполнения влияют погодные условия. По мнению Кирилла Осокина, задача – завершить работы до конца текущего года, пишет ИА "Тюменская линия".