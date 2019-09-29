Турнир юных биологов пройдет в Тюмени

Турнир юных биологов (ТЮБ) пройдет 9-10 ноября в областной физико-математической школе. В конкурсе смогут принять участие команды школ Тюменской области.

Участникам предстоит решить сложные биологические задачи и защитить их решения в биологическом бое. Заявки от команд принимаются до 25 октября на сайте https://reg.bioturnir.ru. Также необходимо предоставить в оргкомитет письменное решение одной из предложенных задач. На основании рейтинга присланных решений жюри отберут 9 команд, которые и будут допущены к очному участию в турнире.

Турнир проводится по заранее известным заданиям, которые уже опубликованы на сайте https://bioturnir.ru/tub/tasks. Подготовка решений требует длительной работы с использованием различных информационных источников, поэтому ее необходимо начинать как можно раньше.

Турнир отличается по своей направленности и специфике от обычных олимпиад школьников. С правилами биологических боев и критериями оценки работы участников можно ознакомиться на сайте https://bioturnir.ru/tub/rules, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".