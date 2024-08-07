Сто школьников из 14 регионов и 3 стран будут неделю учиться в тюменской школе Zero Carbon

Фото - Центр "Новое движение" CORP ТюмГУ

В Тюмени открылась международная карбоновая школа Zero Carbon - неделю сотня старшеклассников из четырнадцати регионов России и трех стран проведут в практиках, выездах на карбоновый полигон и экскурсиях на ведущие предприятия региона, сообщили в Центре "Новое движение".

На открытие школы во вторник директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова предложила участникам сформировать культуру нового природопользования, научиться бережно относиться к своей стране через использование ресурсов и передать эти знания взрослым:

На примере карбоновой школы мы демонстрируем цепочку взаимодействия "школа-вуз-предприятие". Потому что школьники, в основном старшеклассники, приехали в вуз и к вузовским преподавателям. В рамках школы запланированы выезды на предприятия, где можно встретиться с индустриальными партнерами и ознакомиться с их площадками.

Первый проректор ТюмГУ, к.б.н. Андрей Толстиков обратил внимание собравшихся на то, что природные изменения, которые неизбежно будут происходить, чуть ли не в первую очередь коснутся именно Тюменской области:

Неожиданные ливни или засухи, смена погоды или таяние снега зимой – это экстремальные природные условия найдут отражение в крайне континентальном климате в центре Евразии. Поэтому тематика школы, связанная с углеродной повесткой, актуальна. Кроме того, в нашем регионе появились мощные компетенции в этой области: есть лаборатории, которые работают на самой передовой науки, специалисты, которые занимаются выявлением роли растений в газообмене, ведут наблюдения по физике атмосферы, проводят исследования в области биологического разнообразия.

Большую роль в этих исследованиях играет и карбоновый полигон, который создан в Тюменской области в 2021 году. В рамках программы участники школы смогут его посетить, побеседовать с исследователями, посмотреть, что там происходит. Тем более опыт Тюмени в работе с карбоновым полигоном оказался востребован и за рубежом – совместные с ТюмГУ полигоны планируется создать в Бразилии, Чили и Узбекистане.

Руководитель центра ТюмГУ "Новое движение" Татьяна Вешкурцева пожелала участникам провести эти дни с пользой, пополнить багаж знаний и получить яркие эмоции:

Вас ожидает большое количество мастер-классов, интересная проектная деятельность, выезды на те предприятия, которые уже несут культуру ответственного потребления. Нам хочется, чтобы Тюменская область оставила в вашей душе и воспоминаниях эмоциональный след с положительными эмоциями от учебы и людей, которые рядом с вами будут все эти дни.

Учебно-научная программа проходит в Тюмени с 5 по 12 августа. 6 августа ученики побывали на карбоновом полигоне у озера Кучак, сегодня их ожидают лабораторные занятия и командная работа в проектах экологической направленности.