Тюменским выпускникам сообщили результаты ЕГЭ по биологии

Школьница из Тюмени набрала максимальный балл на ЕГЭ по биологии. Экзамен по этому предмету проходил 18 июня, его сдавали более 1 500 тюменских выпускников.

Как сообщает Рособрнадзор, госэкзамен прошел в рабочем режиме без серьезных сбоев и нарушений. Всего по стране стобалльников по этому предмету 62 человека, среди них выпускница лицея № 93 города Тюмени.

"В 2021 году большинство участников основного периода экзамена справились с заданиями первой части практически по всем разделам курса биологии, продемонстрировали умения решать простейшие биологические задачи по генетике и цитологии, заполнять схемы, анализировать биологический текст и определять нужную информацию, анализировать результаты экспериментов, представленные в виде таблиц, графиков, диаграмм и делать правильные выводы. Положительные результаты свидетельствует об овладении участниками экзамена базовым ядром содержания биологического образования, о сформированности основных биологических знаний, предметных и метапредметных умений", — прокомментировали результаты экзамена в Федеральном институте педагогических измерений.