Летучих мышей выпустит на волю тюменский биолог

Доцент Тюменского медицинского университета, биолог Мария Орлова не первый год берет на передержку травмированных рукокрылых. В мае она выпустит на волю двух летучих мышей.

"У нас сейчас две летучие мыши, остальных мы отправили в Московский зоопарк, но их количество может измениться", – поделилась Орлова.

Мыши у них дома оказались в декабре 2022. Мария Владимировна забрала их у горожан, на чьи головы рукокрылые буквально свалились. "Они проснулись в вентиляциях и выпали оттуда", - пояснила она корреспонденту АиФ-Тюмень.

Ученый не советует держать летучих мышей дома, даже несмотря на то, что их легко приручить. "Дикое животное все равно должно жить в природе. Ну, или в нашем случае, в городе, ловить летающих насекомых и свободно летать. Содержание их дома – либо временная мера, например, чтобы они перезимовали, либо при каких-то исключительных обстоятельствах, как травмы", – поясняет ученый.