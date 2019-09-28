На сцене ТБДТ покажут инклюзивный спектакль

Фото организаторов

Благотворительный инклюзивный спектакль "Дежавю" пройдет на сцене Большого Драматического театра 18 ноября 2019 года в 19:30, а также 19 ноября 2019 года в 15:30 и 19:30

Главные задачи проекта не просто соединить здоровых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность и пенсионеров, но и помочь им самоутвердиться, раскрыть свои творческие способности, убрать границы, касающиеся творческого процесса между разными социальными группами, обратить внимание и заинтересовать общественность творческой жизнью и показать обществу, что эти категории могут соучаствовать на одной сцене.

В таких мероприятиях люди учатся сопереживать друг другу, помогать, воспитывать милосердие и отзывчивость. Данный проект рассчитан на все категории граждан.

На протяжении всей подготовки к спектаклю проходят мастер-классы по: вокалу, хореографии, игры на барабанах, цирковому искусству, театральному мастерству, жестовому пению, которые посещают все участники данного проекта.

Итогом социального проекта будет являться благотворительный инклюзивный спектакль "Дежавю", где участники продемонстрируют свои творческие способности.

Вся информация о проекте размещена в Инстаграммеano_delfin_72 и meret_dance_studio, а также на сайте: delfin72.ru

Социальный проект проходит при поддержке Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Тюменской областной Думы, Департамента культуры Администрации города Тюмени, Центра культуры и творчества "Тюмень".