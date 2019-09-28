Топ детских мероприятий на октябрь

Фото: Афиша Тюмень

В октябре юным тюменцам не придется скучать – ребят ожидают музыкальное шоу, творческие мастер-классы, кинофестиваль, цирковое представление и многое другое. Проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили ТОП детских мероприятий октября, чтобы помочь спланировать досуг правильно.

Музыкальное шоу "Поколение М: Blog&Voice" состоится в спортивном комплексе "Центральный" 4 октября. Звезды YouTube, блогеры и молодые вокалисты - Арина Данилова, Софья Федорова, Akmal только этой осенью в Тюмени!

"Радуга рукоделия" в "Колумбе" приглашает желающих посетить мастер-классы, научиться новым интересным умениям. 5 октября – Школа вязания, 12 октября – цветок Пион из фоамирана, 19 октября – вышивка лентами Роза, 26 октября – сухое валяние Тыковка.

В Театре кукол пройдет премьерный показ спектакля "Умные животные". Это постановка о детях, конечно. И о взрослых, живущих рядом с этими детьми. А ещё иногда о животных, которые очень похожи на людей. Они, эти животные, бывают умными и даже очень умными, такими же, как мы.

С 30 сентября по 6 октября 2019 года в городе Тюмени состоится VI Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс", посвященный познавательному, приключенческому и ценностно-ориентированному кино со всего мира о дружбе, семье, отношениях, творчестве, профессиях, природе. Кинопоказы состоятся в Молодежном театральном центре "Космос", Тюменском драматическом театре, Дворце творчества и спорта "Пионер".

19 и 20 октября радовать тюменских малышей будет Ижевский цирк. В программе: акробатика и пластика, фокусы, дрессированный медведь, маламуты, хаски, попугаи, голуби и не только.

С 30 октября в кинотеатрах очередная глава приключений самой мрачной семейки на планете. "Семейка Аддамс" выйдет на большие экраны в анимации. Аддамсы по-прежнему не изменяют своим традициям и по-своему наслаждаются жизнью. Но однажды всё переворачивается с ног на голову, когда на пороге их дома объявляется надоедливая телеведущая.