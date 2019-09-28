Иногородним студентам помогают адаптироваться в Тюмени

Проект "Тюменский кампус" поможет иногородним студентам погрузиться в новую тюменскую жизнь, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Принять участие можно командой из 5 человек, при этом все члены команды должны быть студентами, проживать общежитиях Тюмени либо иметь иногороднюю прописку.

В течение месяца участники станут чемпионами соревнований по бамперболу и волейболу на батутах, поборются за звание "Лучший танцор" в турнире по JustDance, изобретут новое студенческое блюдо в кулинарном поединке, а также проявят креативность, выполняя другие задания. Команда, занявшая 1 место в турнирной таблице, станет победителем. Первый турнир запланирован на 5 октября.

"Цель проекта – в интерактивной форме помочь приезжим студентам влиться в местную студенческую жизнь, завязать знакомства и лучше узнать город", - рассказывает о "Тюменском кампусе" руководитель проекта и член Студенческого совета Тюменской области Владимир Соколов.

Принять участие в проекте и побороться за главные призы могут все желающие студенты, проживающие в общежитиях или имеющие иногороднюю прописку. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте и подписаться на официальную группу проекта: https://vk.com/campus72.