В Тобольске пройдет квиз по книге и сериалу "Шерлок Холмс"

Интеллектуальная игра по книге Артура Конана Дойла и сериалу "Шерлок Холмс" пройдет в тобольском мультицентре "Моя территория" 30 сентября. Вход свободный, начало в 18:30.

Участники квиза смогут развить логическое и дедуктивное мышление. На основе литературной повести, сериала и фильма о Шерлоке, будут подготовлены и проведены несколько этапов игры. Так, пройдет 7 раундов, где будут представлены цитаты из повести, видео-нарезки, вопросы, касающиеся сюжета Шерлока Холмса разной сложности, пишет "Мегатюмень".

"Событие позволит не только выявить насколько современная молодежь погружена в "вечную" историю о Шерлоке Холмсе, но и узнать, как школьники и студенты могут работать в команде", — прокомментировала Светлана Спехова, руководитель мультицентра "Моя территория".

Вход на квиз "Шерлок" свободный, регистрация.