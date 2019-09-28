Начальник полиции Тюменской области уходит в отставку

Глава УМВД Тюменской области Юрий Алтынов решил уйти со своего поста в связи с достижением пенсионного возраста. Времмено исполнять обязанности руководителя будет заместитель начальника полковник полиции Валерий Суворов. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сегодня на оперативном совещании с руководителями подразделений УМВД России по Тюменской области и территориальных органов генерал-майор полиции Юрий Алтынов объявил личному составу, что подал рапорт об отставке в связи с достижением возраста, дающего право на пенсию", — цитирует издание слова руководителя пресс-службы УМВД Светланы Новик.