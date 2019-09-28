Эксперты в сфере кино встретятся на форуме "Кинопедагогика"

Фото: Ноль плюс

Международный форум "Кинопедагогика" пройдет в Тюмени в рамках фестиваля "Ноль плюс". 3 октября в Администрации Тюмени встретятся более 300 педагогов и работников культуры из нескольких регионов России, экспертов медиаобразования и кинопедагогики, российских и зарубежных режиссеров и мультипликаторов.

Форум "Кинопедагогика" ставит своей миссией популяризацию существующих методов и практик применения кино в системе образования и воспитательном процессе, реализующихся как в России, так и в других странах.

Начнется форум в 10:00 с приветственной речи директора Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" и онлайн-кинотеатра zeroplus.tv Николая Данна. Он сделает обзор программы форума и представит собравшимся экспертов.

Далее в течение дня будут проходить секции "Кино в системе", "Кино в образовании", "Кино в практике".

Так, например, выступят члены жюри фестиваля: Пол Рив представит опыт разработки образовательных программ с применением кино для подростков и молодежи в Великобритании; Ханна Педерсон с коллегой Лаурой Зондергард проведут мастер-класс по креативному обучению с использованием анимационных технологий, разработанных в Датском киноинституте; Павел Печенкин (Пермь) выступит с темой "Социальный кинозал. Новая парадигма современного кино".

Директор по производству международного проекта TED-Ed Герта Зело (США) расскажет о специфике производства образовательных мультфильмов, раскрывающих темы школьных предметов, физических явлений, различных жизненных понятий.

Заведущая кафедрой педагогики и социокультурного развития личности Таганрогского института им. А.П. Чехова, к.п.н. Ирина Челышева (Таганрог) проведет цикл мастер-классов "Педагог – человек медийный (homo mediatus) с практическими заданиями и анализом кино, рекламы, блогов, сайтов, медиаинформации в соцсетях.

Педагог, заместитель директора Крымского киномедиацентра Елена Куценко (Симферополь) выступит с темой и практикумом "Кино как ключевая составляющая учебного процесса и внеурочной деятельности".

Журналист, издатель, продюсер, организатор кинофестиваля "Мы сами снимаем кино" Александр Костюченко даст мастер-класс по созданию кинопритч "Кино как инструмент духовно- нравственного воспитания".

Руководитель медиаобразовательного проекта "Взгляд" Татьяна Федотко (Новосибирск) проведет практикум по составлению методических материалов для применения кино в воспитательных целях.

Продюсер, режиссер, руководитель объединения объёмно-кукольной анимации киностудии "Союзмультфильм", член Союза кинематографистов РФ, лауреат международных кинофестивалей Сергей Струсовский выступит с докладом о новаторстве в кинопедагогике.

Профессор, доктор наук в сфере кино и телевидения, исследователь международных медиа, медиапродюсер Дэвид Мелбай расскажет, как интегрировать анализ кино в курсы по созданию медиаконтента и в учебную программу.

Директор кинофестиваля "Ноль Плюс", режиссер и продюсер Николай Данн представит участникам и экспертам онлайн-кинотеатр для детей, родителей и педагогов zeroplus.tv с функционалом осмысленного просмотра, созданный командой "Ноль Плюс" как платформа, сочетающая в себе канал трансляции детско-юношеского кино и образовательных программ, методические материалы по кинопедагогике и СМИ.

По окончанию форума будут проведена итоговая дискуссия с экспертами и участниками форума.

"Кинопедагогика" проводится совместно с Московским педагогическим государственным университетом и Ассоциацией кинопедагогов России.

Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте: кинопедагогика.рф

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело", получившим консультативный статус ЭКОСОС ООН, Евразийской ассоциацией кинофестивалей при поддержке Администрации президента РФ, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, Администрации города Тюмени.

Проект онлайн-кинотеатр zeroplus.tv, с которым организаторы фестиваля будут знакомить зрителей, реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".