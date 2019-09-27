ГОСУСЛУГИ – это проще, чем кажется

Госуслуги – слово, которое у всех на слуху. Так обычно сокращенно называют Единый портал государственных и муниципальных услуг России.

Каждый, кто зарегистрировался на портале и пользуется его сервисами, отмечает, насколько жизнь стала проще – теперь не нужно простаивать долгое время в огромных очередях в различные инстанции. Государственные услуги можно заказать и получить, не выходя из дома. Такие, например, как: записаться в детский сад, узнать результаты ЕГЭ, заказать справку из органов государственной власти, подать заявление на замену российского паспорта или загранпаспорта, водительского удостоверения. Если необходимо, готовый документ можно забрать лично по указанному в Госуслугах адресу, причем, без томительного ожидания, в любое выбранное вами время.

Однако не всем известен полный перечень Госуслуг в области здравоохранения. Оказывается, можно запросто, без похода в поликлинику, поменять прикрепление к медицинской организации, посмотреть и распечатать свои анализы и диагностические исследования, направление на анализы для справок в бассейн или в санаторий и многое другое.

Как это сделать – об этом МЕДИНФО 72 расскажет в серии статей, посвященных медицинским Госуслугам.

Итак, государственные электронные сервисы здравоохранения включают в себя:

сервис "Мое здоровье", который находится на Федеральном портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/category/health;

"Личный кабинет пациента" - на региональном портале Госуслуг Тюменской области: https://uslugi.admtyumen.ru/med.htm;

мобильное приложение "Медицина 72" - сервис, реализованный в Тюменской области для мобильных устройств (мобильных телефонов, смартфонов, планшетов) с возможностью записи на прием к врачу;

электронную очередь в инфокиосках.

Сегодня мы расскажем о сервисе "Мое здоровье" на Федеральном портале Госуслуг. Запущен он был Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации приоритетного национального проекта по Единому цифровому контуру три года назад, в сентябре 2016 года. Сейчас он состоит из таких услуг, как: "Запись к врачу", "Сведения об оказанной медицинской помощи", "Сведения о прикреплении к медицинской организации" и многих других. Чтобы их получить, в Личный кабинет необходимо внести информацию о страховом полисе. Если информация о полисе ОМС уже была внесена в Личный кабинет, то повторно ее вносить не нужно.

Наиболее популярен сервис "Сведения о прикреплении к медицинской организации" https://www.gosuslugi.ru/314764/1. Нажав на синюю кнопку "Получить услугу", вы узнаете, к какой медицинской организации относитесь и ее адрес. Услугу предоставляет Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования.

Если вы забыли, какой именно у вас полис, и какая страховая медицинская организация его обслуживает – воспользуйтесь услугой "Сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации" https://www.gosuslugi.ru/329155/1, также предоставляемой Фондом ОМС.

Не составит большого труда получить "Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости за указанный период времени" https://www.gosuslugi.ru/332070/1. Нужно только выбрать временной период, за который вы хотите получить сведения, и заявления будут автоматически сформированы и отправлены на обработку. Услугу предоставляет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, срок оказания услуги - до 24 часов, уведомление об оказании услуги будет направлено в Личный кабинет. Мои сведения, например, пришли в течение часа.

Интересно? Попробуйте сами воспользоваться какой-нибудь услугой, пройдя по ссылкам в нашем материале - вам точно понравится.

В следующей статье мы расскажем о региональном портале Госуслуг Тюменской области. В нем реализовано еще больше уникальных сервисов, один из самых востребованных - "Получить записи из ЭМК (электронной медицинской карты)".