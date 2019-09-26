Тюменские поликлиники ждут на профосмотр мужчин

В эту субботу, 28 сентября, во всех поликлиниках Тюмени пройдет профилактическая акция "Доктор с вами". На этот раз кабинеты раннего выявления заболеваний будут принимать мужчин.

С 9 до 15 часов мужчинам старше 40 лет предложат сдать анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген), пройти УЗИ органов малого таза (по показаниям), а также получить консультацию медицинского специалиста. Предварительная запись не нужна.

В комитете здравоохранения администрации города Тюмени напоминают, что пациенты, которые обслуживаются в Тюменской больнице ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников") и АО "Здоровье" (ул. Маршала Захарова, 13) могут обратиться в городские поликлиники №1 и №8.