Жителям Ишима начали раздавать памятки о паводке

Подворовый обход ишимцев, проживающих в зоне возможного подтопления, проводится ежегодно, в этом сезоне власти города планируют провести информационную работу с жителями более полутора тысяч домов, сообщил глава города Федор Шишкин.
"Стартовал подворовый обход граждан, проживающих в зоне возможного подтопления. Мероприятие проводится ежегодно в целях предупреждения населения о возможном паводке. … Обходчикам предстоит в течение месяца побывать в каждом домовладении, общее количество которых более полутора тысяч", - пояснил глава города.
По его словам, подготовка к паводку прошла на высоком уровне, но "нужно быть готовым к любому развитию сценария".
Информационную работу с населением ведут около 50 обходчиков из числа работников социальной сферы, охраны общественного порядка, представителей казачества.
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