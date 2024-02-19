Жителям Ишима начали раздавать памятки о паводке

15:35 19 февраля 2024
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Подворовый обход ишимцев, проживающих в зоне возможного подтопления, проводится ежегодно, в этом сезоне власти города планируют провести информационную работу с жителями более полутора тысяч домов, сообщил глава города Федор Шишкин. 

"Стартовал подворовый обход граждан, проживающих в зоне возможного подтопления. Мероприятие проводится ежегодно в целях предупреждения населения о возможном паводке. … Обходчикам предстоит в течение месяца побывать в каждом домовладении, общее количество которых более полутора тысяч", - пояснил глава города.

По его словам, подготовка к паводку прошла на высоком уровне, но "нужно быть готовым к любому развитию сценария".

Информационную работу с населением ведут около 50 обходчиков из числа работников социальной сферы, охраны общественного порядка, представителей казачества.

Теги: Ишим , наводнение , паводок , профилактика
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