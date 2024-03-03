Профилактике остеопороза следует уделять внимание

Наиболее подвержены остеопорозу подростки в период полового созревания, женщины после наступления менопаузы, старческий остеопороз развивается чаще всего после 65—70 лет.

- Причин тому много, среди них - дисбаланс гормонов, генетическая предрасположенность, худоба, дефицит витамина D и кальция, проблемы со щитовидкой. Также отрицательно влияют на плотность костей малоподвижный образ жизни и вредные привычки – курение и злоупотребление алкоголем. Усиливают остеопороз воспалительные заболевания суставов и костной ткани, осложненные переломы, болезни обмена веществ, заболевания нервной системы, органов кровообращения. После 35 лет противопоказано сидеть на длительных диетах, особенно с ограничением в рационе молочных продуктов и рыбы, - рассказала врач-терапевт Дина Макарова.

Доктор посоветовала для профилактики остеопороза вести здоровый образ жизни.

-Ежедневно делайте 20-минутную гимнастику, включая упражнения с отягощением, которые помогают наращивать новую костную ткань. Ешьте полезную и сбалансированную пищу, меньше ее солите, бросайте курить и пейте меньше алкоголя. Летом чаще бывайте на солнце, зимой пейте витамин D, ограничьте употребление сахара, маринадов и фастфудов.

Для профилактики остеопороза. полезны быстрая ходьба, скандинавская ходьба с палками для лучшей устойчивости, танцы, занятия йогой и плаванием, - резюмировала она, - сообщает КП-Тюмень.