"Внимание всем!": в Тюменской области 6 марта снова включат сирены системы оповещения

6 марта с 10.40 до 10:45 местного времени в Тюменской области пройдет техническая проверка работоспособности Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации "Внимание всем!". По каналам телевидения "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Услышав сирены, необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС. Соблюдайте спокойствие.