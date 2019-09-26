Тюменская область приняла около миллиона туристов за лето

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Около миллиона туристов посетили Тюменскую область за время летнего сезона 2019 года, что почти в два раза больше, чем за лето прошлого года.

Большинство гостей приезжают в регион по рабочим делам, для историко-культурного и лечебно-оздоровительного отдыха. Популярностью пользуются также событийный и охотничье-рыболовный туризм.

По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области, самыми востребованными местами посещения среди туристов являются: набережная реки Тура, исторический парк "Россия – Моя история", Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Тобольский кремль, Музей семьи Николая II и другие музейные объекты Тобольска, а также Гилевская роща, Ялуторовский острог, музей Григория Распутина и Абалак.

Для обеспечения комфортных условий пребывания туристов в Тюменской области сформирована вся необходимая инфраструктура – международный аэропорт; более 200 комфортных отелей и гостиниц, в том числе мирового уровня (Mercure, DoubleTree by Hilton, Best Western); более 1500 ресторанов и кафе, в которых также представлена сибирская кухня; более 200 объектов туристского показа и развлечений; санатории, базы отдыха, термальные источники; качественная транспортная инфраструктура, санитарные остановки, парковки для экскурсионного транспорта.

Познакомиться с культурой и историей Сибири туристы могут благодаря туристическим маршрутам. Каждый из них имеет собственную "изюминку" и будет по-своему интересен.

Так, например, одним из флагманов развития туризма в регионе сегодня является национальный проект "Императорский маршрут", который в масштабах страны реализуется под эгидой Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" – главного идеолога проекта. В Тюменской области маршрут проходит через Тюмень, Абалак и Тобольск. Также гости могут посетить родину Григория Распутина – село Покровское.

Во всем мире Тюмень ассоциируется с нефтью. Тематику освоения российского севера раскрывает тур "Черное золото Сибири", каждый участник которого может почувствовать себя нефтяником. Маршрут включает посещение учебного полигона, где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн.

Зимой 2019 года в России прогремела премьера фильма "Тобол". Побывать на местах съемок картины в Тобольске могут участники тура "В Сибирь по своей воле". Он погружает в легендарную эпоху освоения Сибири времен Петра I, появления первых сибирских городов, через которые проходили великие торговые чайный и шелковый путь.

Внимание гостей из других регионов и стран привлекают также уникальные рекреационные ресурсы Тюменской области и возможности для активного отдыха. Популярностью пользуются санатории и детские лагеря, базы отдыха и гостиницы различных категорий. Средний уровень загрузки коллективных средств размещения в этот сезон составил около 54%.

Одной из основных точек притяжения туристов остаются термальные источники. Вода в бассейнах обладает лечебно-профилактическими свойствами и благоприятно влияет на физическое и эмоциональное состояние отдыхающих. Ее температура круглый год не опускается ниже +40°С. Учёными доказано, что в минеральной воде Тюменской области содержатся почти все элементы периодической таблицы Д.И. Менделеева.

А одним из новых объектов, который оценили как тюменцы, так и туристы, стал аквапарк "ЛетоЛето" – единственный в России аквапарк с минеральной водой. Он вмещает в себя более 70 аттракционов, 8 из которых – экстремальные. Общая протяженность горок достигает километра. 1200 метров незабываемого полета с 10 точек старта. В 2019 году он получил международную награду "Золотой пони" (Golden Pony Awards) за достижения в применении самых передовых инженерных и энергосберегающих решений и технологические новшества в аттракционах.