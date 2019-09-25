Тюменцы увидят анимационные и игровые фильмы со всего света

Фото организаторов

VI Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" состоится в Тюмени с 30 сентября по 6 октября. Вход на все кинопоказы свободный. Насыщенная программа не позволит заскучать ни детям, ни их родителям. Организаторы планируют охватить показами более 15 тысяч жителей региона.

Следующая неделя в Тюмени пройдет под знаком детского и семейного кино. Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" стартует уже в шестой раз. Гостей фестиваля ожидают интересные мультфильмы, документальные фильмы и лучшие образцы полного и короткого метра. В этом году зрителям посчастливится увидеть 100 фильмов из 39 стран. Среди участников: Россия, Беларусь, Чехия, Германия, Литва, Иран, Турция, Испания, США, Италия, Ирландия и многие другие.

Тематика фильмов традиционно самая разная: от семейных ценностей до природы, от магии до жизненных испытаний. Программа столь разнообразна, что малышам и подросткам, родителям и педагогам найдется что-нибудь по душе. Кинопоказы состоятся на нескольких площадках: в Молодежном театральном центре "Космос", Тюменском драматическом театре, Дворце творчества и спорта "Пионер". Организаторы не обойдут вниманием и города Тюменской области – там также пройдут фестивальные показы.

Особенностью фестиваля является то, что в жюри входят профессионалы кино и анимации, актеры и актрисы, ведущие телепередач, медиапедагоги, руководители кинофестивалей со всего мира.

Церемония открытия пройдет в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 1 октября в 18:00. На церемонии вы можете насладиться выступлениями танцевального театра "Перспектива", поп-хора "Соломинка", душевными песнями композиторов Марины Ланда и Сергея Васильева. Вход бесплатный, необходима регистрация: clck.ru/JDG8H

Также в рамках фестиваля состоятся Международный форум "Кинопедагогика" (3 октября с 10:00 в конференц-зале Администрации Тюмени), Вечер корейской культуры (3 октября в 19:00 в малом зале Тюменского драмтеатра) и концерт Марины Ланда и Сергея Васильева (4 октября в 19:00 в Тюменском драмтеатре). На все три мероприятия требуется предварительная регистрация.

Регистрация на мероприятия и подробное расписание кинопоказов тут: https://vk.com/zeroplusfest

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело", получившим консультативный статус ЭКОСОС ООН, Евразийской ассоциацией кинофестивалей при поддержке Администрации президента РФ, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, Администрации города Тюмени.

Проект онлайн-кинотеатр zeroplus.tv, с которым организаторы фестиваля будут знакомить зрителей, реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".