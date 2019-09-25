Бесплатный доступ в интернет появился в 31 населенном пункте Тюменской области

С начала года "Ростелеком" обеспечил бесплатным доступом в интернет жителей еще в 31 населенном пункте региона. Реализация федеральной программы устранения цифрового неравенства в Тюменской области выполнена на 80%.

В двенадцати районах работы по запуску точек доступа в интернет осуществлены полностью — это Армизонский, Аромашевский, Голышмановский, Заводоуковский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Юргинский и Ялуторовский.

В каждом населенном пункте "Ростелеком" установил точку доступа Wi-Fi. Оборудование обеспечивает зону покрытия Wi-Fi-сигнала в радиусе до 100 метров на открытой местности при скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с. Как правило, точки доступа находятся вблизи социально значимых объектов: школ, библиотек и больниц. К интернету жители могут подключиться с любого устройства, которое поддерживает Wi-Fi. Согласно российскому законодательству, авторизоваться можно с помощью SMS или подтверждённой учётной записи Единого портала госуслуг.

За четыре года, с начала реализации проекта, доступ к сети получили почти 54000 жителей региона. В среднем за месяц жители региона скачивают более 3 млн мегабайт — это почти 2000 фильмов или 500000 песен, или 1500000 фотографий в Инстаграме.