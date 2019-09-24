В Тюмени суд рассмотрит дело о неуплате акцизов на 210 млн рублей

В Центральный районный суд Тюмени направлено уголовное дело в отношении двух бывших руководителей ЗАО "Севертранссервис". Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Один из обвиняемых в 2013–2014 годах уклонился от уплаты акцизов на общую сумму более 98 млн. В налоговых декларациях он занижал объем произведенного бензина либо не предоставлял декларации вообще. Второй руководитель в 2014–2016 годах теми же способами уклонился от уплаты акцизов на 112 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.