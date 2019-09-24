Тюменцы увидят первую российскую печатную книгу

Источник изображения: ru.wikipedia.org

В Тюмени объекты из собрания Государственного исторического музея будут представлены на новой выставке. Экспозиция откроется 27 сентября 2019 года в Музейном комплексе имени Словцова.

На выставке тюменцы увидят около 180 подлинных предметов — памятники археологии, нумизматики, редкие книги, иконы, холодное оружие.

Так, будут представлены берестяная грамота новгородского мальчика Онфима XIII в., икона "Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому" XVI века, первая российская печатная книга "Апостол" издателя Ивана Федорова 1564 года, письма царя Петра I и князя А.Д. Меншикова и многое другое.

Выставка "Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея" организована Музейным комплексом им. И.Я. Словцова и Государственным историческим музеем реализуется в рамках национального проекта "Культура" и посвящена 150-летию основания первого российского исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году.

Работа выставки продлится до 5 декабря 2019 года.