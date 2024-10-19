В Ялуторовске проходит выставка "Хлеб и масло"

В ялуторовском музее "Торговые ряды" в рамках Всемирного дня хлеба открылась выставка "Хлеб и масло". История этого праздника началась 16 октября 1945 г.

На Руси испокон веков к хлебу относились бережно и с любовью, воспевая плодородную землю, дарующую главную пищу.

Цель выставки – рассказать об истории основания ялуторовской земли, подчеркнув важное значение для края хлеба и масла. Ведь самое ценное, что производят в Сибири — это хлеб и масло.

На выставке можно увидеть предметы XIX-XX вв.: масленки, тарелки-хлебницы, сухарницы, кринки и другие из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

Вход на выставку свободный.

Выставка расположилась в пространстве "Чайной" музея "Торговые ряды". Здесь же еженедельно проводятся мероприятия в рамках культурно-просветительского проекта "Теплые субботы в музее".

Гости смогли создать собственный оберег "Мешочек здоровья", который наполнили разнообразными сибирскими травами и сухоцветами. В эту субботу участников ждет тематическая встреча, посвященная истории хлеба и масла.

Сотрудники музея "Торговые ряды" организуют подобные мероприятия еженедельно по субботам в 15.00.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.

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