Выставка фактурных картин состоится в Тюмени

С 8 по 27 декабря художницы из разных городов Сибири представят фактурные картины, посвященные Ямалу, в Тюмени.

По словам организатора выставки, члена Союза русских художников Надежды Елисеевой, художники решили одновременно показать красоту природы Севера и фактурное творчество, выполненное в разных техниках.

Около двадцати художниц работали над своими произведениями в течение двух месяцев. Точное количество картин пока не известно, но по предварительным оценкам организаторов их будет не менее шестидесяти. Мастерицы изображали суровый быт, достопримечательности, явления природы и животных северных земель.

– Искусство фактурной живописи достаточно молодое и только начинает набирать свои обороты. Мне хотелось объединить людей и показать, как можно больше разных работ в этой уникальной технике, – объяснила Надежда Елисеева.

Экспозицию "Песни Ямала" символично можно будет увидеть в здании представительства ЯНАО в Тюменской области, по адресу: ул. Челюскинцев, 6/1, - сообщает Тюменская область сегодня.

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