Тюменцы могут посетить историческую выставку в ЦУМе

С 10 по 13 октября на 3 этаже ЦУМа работает историческая выставка "Музей Библии Урала". Там представят экспонаты и уникальные артефакты, связанные с библейской тематикой на Урале.

- Наша площадка для новой выставки выбрана не случайно. Уже несколько лет здесь открыты для посещения два музея "Историческое оружие" и "Музей развития Тюмени", - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Сегодня торговые центры трансформируются, появляются новые локации, новые темы для привлечения тюменцев и гостей города. Индивидуальные и коллективные экскурсии, что называется в тренде. Новая выставка предлагает посетителям окунуться в древние страницы истории и культуры и предлагает ознакомиться с действительно уникальными экспонатами. Выставка бесплатная.



Экскурсию сопровождает профессиональный гид. Посетителей ждет интерактив. С помощью станка Гутенберга можно поучаствовать в процессе книгопечатания, а также ознакомиться с историей создания папирусов.

Департамент потребительского рынка администрации г. Тюмени.

Фото: сообщество "Тюменский ЦУМ" ВКонтакте.

Возрастное ограничение 0+.