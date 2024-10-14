Экспонаты из тюменских музеев покажут на выставке об археологии и искусстве Сибири

Предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения примут участие в масштабной выставке об археологии и искусстве Сибири, проект будет представлен в Красноярском художественном музее имени Сурикова с 24 октября по 12 января.

В экспозициях можно будет увидеть предметы искусства и археологические артефакты из собрания российских музеев, представляющие основные исторические периоды – от неолита до средневековья, от "шаманских личин" до памятников эпохи древних тюрков.

В числе экспонатов – бронзовые зеркала с антропоморфными изображениями из Истяцкого клада эпохи раннего железа. Они обнаружены в 1886 г. крестьянином Трифоновым в 10 километрах от юрт Истяцких и в настоящее время входят в состав фондов Тобольского музея-заповедника.

Выставка пройдет при поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта "Культура".