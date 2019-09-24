Фестиваль-выставка красоты и здоровья "Welness ЭКО fest" пройдет в Тюмени

06:58 24 сентября 2019
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ktokuda.top
| Фото: ktokuda.top

Только один день 29 сентября, в Музейном комплексе И.Я Словцова. ВПЕРВЫЕ состоится на фестиваль-выставка красоты и здоровья "Welness ЭКО fest".

 

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Теги: культура
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