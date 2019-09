В Тюмени состоится VI Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс"

Фото организаторов

С 30 сентября по 6 октября 2019 года в городе Тюмени состоится VI Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс", посвященный познавательному, приключенческому и ценностно-ориентированному кино со всего мира о дружбе, семье, отношениях, творчестве, профессиях, природе.

Международная конкурсная программа включает конкурсы полнометражного и короткометражного игрового кино, короткометражного анимационного кино, научно-популярного и документального кино, и насчитывает 83 фильма из 31 страны. Всего будет показано около 150 картин, половина из которых являются премьерами и будут показаны в России впервые. Кинопоказы состоятся в Молодежном театральном центре "Космос", Дворце культуры "Нефтяник", Дворце творчества и спорта "Пионер". Фестивальные показы также пройдут в селах и малых городах Тюменской области. Зрителями фестиваля станут более 15 000 юных и взрослых жителей региона. Расписание и программы мероприятий можно найти на сайте нольплюс.рф и в группе фестиваля Вконтакте.

В жюри фестиваля войдут профессионалы кино и анимации, актеры и актрисы, ведущие телепередач, медиапедагоги, руководители кинофестивалей со всего мира: генеральный директор образовательной организации Into Film Пол Рив (Великобритания); креативный директор международного кинофестиваля All Lights Ниша Джозеф (Индия); продюсер Георгий Малков ("Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее", "Дед Мороз. Битва Магов", "Я буду рядом", и др.); актер театра и кино, актёр и режиссер дубляжа Даниил Эльдаров (Мориарти "Шерлок", капитан Америка "Мстители", По из сериала "Кунг-фу панда", Люк Скайуокер "Звездные войны" и др.); телеведущая телеканала Карусель, драматург, актриса, педагог, "Московского Арм Театра", театра "Студия историй" Дарья Витан; режиссер-постановщик и креативный продюсер детских и семейных кино- и теле- проектов телеканалов Карусель, Disney, О!, Россия1, Nickelodeon Антон Михалев; режиссер, сценарист и художник анимации, лауреат кинопремий "Ника" и "Золотой орел" Светлана Андрианова; президент Международного фестиваля документального кино "Флаертиана", кинорежиссер, продюсер, преподаватель, основатель "Пермской синематеки" Павел Печенкин; педагог по анимации, проектный менеджер Лаборатории анимационного обучения Университетского колледжа VIA Ханна Педерсон (Дания); программный директор Сеульского международного десткого кинофестиваля GUKIFF Дён Сё (Южная Корея); кинорежиссер, сценарист, актер Владимир Потапов ("Крик тишины", "Застывший ангел" и др.); профессор, преподаватель теории кино и производства, исследователь международных медиа, медиапродюсер Дэвид Мелбай (США).

Состав детского жюри, оценивающего короткометражные игровые и анимационные фильмы, представлен тюменскими подростками участниками киношколы "Ноль Плюс".

В рамках фестиваля совместно с Московским педагогическим государственным университетом и Ассоциацией кинопедагогов России будет организован Международный форум "Кинопедагогика", который состоится 3 октября 2019 года и соберет около 300 педагогов и работников культуры из нескольких регионов России, экспертов медиаобразования и кинопедагогики, российских и зарубежных режиссеров и мультипликаторов. Форум посвящен популяризации существующих методов и практик применения кино в системе образования и воспитательном процессе, реализующихся как в России, так и в других странах.

Так, например, выступят члены жюри фестиваля: Пол Рив представит опыт разработки образовательных программ с применением кино для подростков и молодежи в Великобритании; Ханна Педерсон с коллегой Лаурой Зондергард проведут мастер-класс по креативному обучению с использованием анимационных технологий, разработанных в Датском киноинституте; Павел Печенкин (Пермь) выступит с темой "Социальный кинозал.

Новая парадигма современного кино". Среди других экспертов форма – директор по производству международного проекта TED-Ed Герта Зело (США) расскажет для кинопроизводителей о специфике производства образовательных мультфильмов, раскрывающих темы школьных предметов, физических явлений, различных жизненных понятий; заведущая кафедрой педагогики и социокультурного развития личности Таганрогского института им. А.П. Чехова, к.п.н. Ирина Челышева (Таганрог) проведет цикл мастер-классов "Педагог – человек медийный (homo mediatus) с практическими заданиями и анализом кино, рекламы, блогов, сайтов, медиаинформации в соцсетях; педагог, заместитель директора Крымского киномедиацентра Елена Куценко (Симферополь) выступит с темой и практикумом "Кино как ключевая составляющая учебного процесса и внеурочной деятельности"; журналист, издатель, продюсер, организатор кинофестиваля "Мы сами снимаем кино" Александр Костюченко даст мастер-класс по созданию кинопритч "Кино как инструмент духовно- нравственного воспитания"; руководитель медиаобразовательного проекта "Взгляд" Татьяна Федотко (Новосибирск) проведет практикум по составлению методических материалов для применения кино в воспитательных целях; директор кинофестиваля "Ноль Плюс", режиссер и продюсер Николай Данн представит участникам и экспертам онлайн-кинотеатр для детей, родителей и педагогов zeroplus.tv с функционалом осмысленного просмотра, созданный командой "Ноль Плюс" как платформа, сочетающая в себе канал трансляции детско-юношеского кино и образовательных программ, методические материалы по кинопедагогике и СМИ.

В продолжение российско-корейского сотрудничества город Тюмень посетит делегация из Сеула во главе с главой города Гуро Соном Ли, в состав которой войдут административные лица, предприниматели, культурные деятели и артисты Республики Корея. Пройдет ряд встреч корейских и тюменских предпринимателей, состоится подписание меморандума о взаимопонимании главами Тюмени и Гуро, Русланом Кухаруком и Ли Соном, а 3 октября d 18:00 для горожан пройдет Вечер корейской культуры с выступлением корейских артистов и показом корейских семейных фильмов. Гостями фестиваля также станут представители Посольства Северной Кореи в РФ и анимационной индустрии Пхеньяна.

Важно отметить, что в мае 2019 года в Сеуле кинофестиваль "Ноль Плюс" и корейский кинофестиваль GUKIFF организовали День русской культуры, в рамках которого со-учредили Евразийскую Ассоциацию кинофестивалей (EFFA), призванную реализовывать в странах Евразии культурный и профессиональный обмен в сфере семейного кино и кинопедагогики, а также совместное кинопроизводство. Уже в августе в состав EFFA вошел Иран, представляемый детско-юношеским кинофестивалем в Исфахане. В декабре членом Ассоциации станет Индия.

Фестиваль будет насыщен творческими встречами и мастер-классами. Например, известные композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев, авторы песен к мультсериалам "Смешарики", "Летающие звери", "Тима и Тома", а также создатели гимна кинофестиваля "Ноль Плюс" проведут трехдневный практикум для детско-юношеских вокальных коллективов Тюмени, в результате которых участники запишут в студии свой небольшой мюзикл. Марина Ланда и Сергей Васильев также подарят жителям Тюмени музыкальный концерт, который состоится в Тюменском драматическом театре 4 октября в 19:00.

Еще одним событием в рамках кинофестиваля и Всероссийского питчинга дебютантов станет I Тюменский питчинг кинопроектов 4-5 октября, который организуется совместно с Молодежным центром Союза кинематографистов России, АНО "Медиаполис". Одной из категорий питчинга станет "Детское и семейное кино", ориентированная на короткометражные и сериальные проекты в соответствующем жанре, лучшие из которых будут поддержаны денежным грантом от международного кинофестиваля "Ноль Плюс" и онлайн-кинотеатра zeroplus.tv.

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело", получившим консультативный статус ЭКОСОС ООН, Евразийской ассоциацией кинофестивалей при поддержке Администрации президента РФ, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, Администрации города Тюмени. Официальными партнерами события выступают Тюменское концертно-театральное объединение Тюменской области, Центр развития региональных кино и медиа "Медиаполис", рекламная группа "Ярко", дом рекламы "Клякса", Общероссийский профсоюз образования. Проект онлайн-кинотеатр zeroplus.tv, с которым организаторы фестиваля будут знакомить зрителей, реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".