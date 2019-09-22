На канале "Культура" покажут фильм о тюменском ковроткачестве

Творческая мастерская "Студия-А" в рамках проекта "Пряничный домик" для телеканала "Культура" сняла в Тюмени два фильма, один из них о местном ковроткачестве, пишет "Тюменская область сегодня".

"Второй фильм – более собирательный, в нем зрители увидят настоящий сибирский дом - от деревянного зодчества до внутреннего убранства дома, домовой росписью, изразцами и т. п. Основной задачей было показать в фильмах людей, цель которых – возродить традиции и не дать погибнуть ремеслу", - рассказала автор и сценарист Кристина Андрейчикова.

Первая семья мастеров, с которой съемочная группа познакомилась в Тюмени, стали Вадим Шитов и его сын Святослав. Они показали красоту деревянного тюменского кружева, рассказали о домах, которые отреставрировали.

Затем съемки проходили в доме народного художника Веры Быковой, которая открыла волшебство тюменской домовой росписи.

"Мы направлялись на поиски дома Веры Ивановны, и неожиданно нам ничего не пришлось искать - расписные сияющие ставни сказали сами за себя, что именно здесь и живет замечательный художник. Удивительно, как органично сосуществует в Тюмени старое и новое. Дом Веры Быковой стоит на фоне многоэтажек и сияет ставнями, заходишь во двор и сразу забываешь, что ты в центре города. Там время идет совсем по-другому", - отметила автор фильма.