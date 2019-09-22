Фильм тюменского режиссера оценили в Лондоне

Фото с личной страницы Алексея Южакова "ВКонтакте"

Тюменский режиссер Алексей Южаков представляет свой короткометражный фильм "Кассетка" на зарубежных площадках. Его уже оценили в Лондоне на международном фестивале Portobello Film Festival, а теперь тюменец готовится к участию в фестивале Schlingel Film 2019 в Германии.

"Кассетка" – короткометражный фильм тюменского режиссёра и сценариста Алексея Южакова. Он создал кинокартину совместно с командой продюсерского центра "Бaza" за два дня. Сюжет кинопроекта рассказывает историю о полицейском Игоре и его сыне Сашке, который, в процессе игры, стирает с рабочего диктофона отца важные материалы расследования.

Идея фильма возникла не случайно: главная сюжетная линяя – это реальная история из детства соавтора и продюсера фильма Андрея Зубова. Герои не являются прототипами реальных людей, однако их поступки легли в основу кинокартины, сообщил редакции сайта Moi-portal.ru центр "Медиаполис".

В прошлом году в октябре состоялась премьера короткого метра на международном кинофестивале "Ноль плюс" в Тюмени. В конце того же года "Кассетка" вышла в финал Национальной молодежной кинопремии и получила специальный приз жюри "Молодежный взгляд". Кинокартину заметила команда агентства по продвижению фильмов на фестивали Festagent. Вместе с Алексеем составили стратегию, подобрали фестивали и отправили заявку.

"Идею для фильма нам подкинул продюсер Андрей Зубов. Это жизненный урок, который когда-то подарил ему отец. Мы поняли, что из этой истории может получиться хорошее кино. Хотели этой картиной заставить подумать. Все очень просто. История ведь о том, как важно правильно направить ребенка. Как дать ему понять, что хорошо, а что плохо. Мы пытались сказать, что верный подход к воспитанию потом дает свои плоды", — поделился режиссер Алексей Южаков.