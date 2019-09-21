Сотни людей пришли в ДК "Водник" на "Творческий переполох – 2"

День открытых дверей Доме культуры "Водник" состоялся 6 сентября. Перед началом концертной программы гостей встречали аниматоры, предлагали решить головоломки и приглашали принять участие в лотерее.
В фойе Дома культуры "Водник" гостей ожидали всем известные персонажи домовёнок Буба и его подружка крыса Лула. Они играли с детками, фотографировались, бросались воздушными шарами и просто весело ожидали начала концерта.
Для родителей были организованы столы и журналы для записи в клубные формирования ДК "Водник". А также всем желающим менеджер рассказывала о новых проектах, которые стартуют в новом творческом сезоне.
Ну и, конечно, ярким завершением вечера стала концертная программа. Она получилась очень яркой, весёлой и зажигательной. На сцене творился настоящий "Творческий переполох". Музыка, хореография, вокал и многое другое. В финале концертной программы прошел розыгрыш сертификатов от партнёров:
- Семейный парк развлечений "Атмосфера" Атмосфера Тюмень
- Центр развлечений "Третья планета"
- Федерация Воздухоплавательного Спорта Тюменской Области "Небо Сибири 72"
- Территория развлечений "Гараж"
- Антикафе "Re: Zone"
- Спортивный комплекс "Гагаринский"
- Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России
- Школа тхэквондо в Тюмени SAPSAN
- Федеральная сеть секций робототехники ЛигаРоботов
- Дизайнерская одежда "Капитула".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru