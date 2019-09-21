Юные актеры соберутся на всероссийском фестивале в Тюмени

Фото организаторов фестиваля

Первый в стране фестиваль детских и юношеских любительских театров "Малая сцена" пройдет в Тюмени в начале ноября. Мероприятие будет бесплатным и для участников, и для зрителей.

Участие в фестивале примут театры из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Нового Уренгоя, Костромы, Ярославской области, Перми, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Красноярска, Челябинска и Тюмени. В результате эксперты отберут девять коллективов, которые покажут свои спектакли на "Малой сцене", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Некоторые участники уже определены. Один из них — студия творческого развития "Это правда" из Челябинска. Ее курирует российский актер театра и кино, режиссер Константин Хабенский. Всего таких студий, которые поддерживает знаменитый артист, десять по всей стране.

Фестиваль детских и юношеских любительских театров "Малая сцена" проводится при поддержке Фонда Президентских грантов и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Организатор фестиваля — дипломированный режиссер, театральный педагог Светлана Ханжина. В Тюмени она руководит молодежным театром УЮТ. Одна из самых популярных его постановок "Кошка из головы не идет" поставлена в технике вербатим — актеры лично общались с реальными героями (донорами историй), узнавали их детские травмы, связанные с семьей, запоминали мимику, жесты, речь, а после воспроизводили это на сцене с максимальной точностью.