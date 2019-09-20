Тюмень за день: 20 сентября

Фото Ирины Алькаевой

На выходных в Тюмени дождливо и до +12ºC

Существенные осадки на конец недели обещают синоптики. Сегодня, 20 сентября, в Тюмени обойдется без дождей. В первой половине дня облачно, во второй — выглянет солнце. Максимальная дневная температура воздуха составит +12ºC.

В Тюменской области открылся завод энергетического оборудования

ООО "ЭнергоТехСервис" октрыл в индустриальном парке "Боровский" завод по сборке и капитальному ремонту блочно-модульных газовых электростанций компании INNIO. Данная сервисная линия - единственная в России и странах СНГ.

Вероника Ефремова вступила в должность ректора ТИУ

Вероника Ефремова сегодня официально вступила в должность ректора Тюменского индустриального университета. Приказ о назначении сроком на пять лет подписал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

В Тюменской области ожидаются заморозки

В субботу, 21 сентября, на юге Тюменской области в ночные часы местами ожидаются заморозки до 0°С...–5 °С. Повышается вероятность повреждения посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях.

Выпускница ОСШОР Л.Н. Носковой Виктория Сливко взяла "серебро" на чемпионате России

Тюменская биатлонистка, выпускница областной спортивной школы по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Виктория Сливко финишировала второй в гонке на лыжероллерах на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском.