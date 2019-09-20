Тюмень за день: 20 сентября

На выходных в Тюмени дождливо и до +12ºC
Существенные осадки на конец недели обещают синоптики. Сегодня, 20 сентября, в Тюмени обойдется без дождей. В первой половине дня облачно, во второй — выглянет солнце. Максимальная дневная температура воздуха составит +12ºC.
В Тюменской области открылся завод энергетического оборудования
ООО "ЭнергоТехСервис" октрыл в индустриальном парке "Боровский" завод по сборке и капитальному ремонту блочно-модульных газовых электростанций компании INNIO. Данная сервисная линия - единственная в России и странах СНГ.
Вероника Ефремова вступила в должность ректора ТИУ
Вероника Ефремова сегодня официально вступила в должность ректора Тюменского индустриального университета. Приказ о назначении сроком на пять лет подписал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
В Тюменской области ожидаются заморозки
В субботу, 21 сентября, на юге Тюменской области в ночные часы местами ожидаются заморозки до 0°С...–5 °С. Повышается вероятность повреждения посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях.
Выпускница ОСШОР Л.Н. Носковой Виктория Сливко взяла "серебро" на чемпионате России
Тюменская биатлонистка, выпускница областной спортивной школы по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Виктория Сливко финишировала второй в гонке на лыжероллерах на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском.
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