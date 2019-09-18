В Тюмени откроется выставка оттисков фотографий Прокудина-Горского

В Информационно-библиотечном центре для молодежи 22 сентября пройдет открытие фотовыставки "Российская империя в цвете". Начало в 15 часов.

На выставке представлено 38 оттисков фотографий известного российского мастера Сергея Прокудина-Горского. Гости встречи смогут посмотреть фильм "Цвет времени" (Россия, 2007) и узнать о жизни и творчестве талантливого химика, изобретателя и фотографа, создателя неповторимой коллекции цветных фотографий царской России.

Фотографии для выставки "Российская империя в цвете" предоставил член Союза фотохудожников и Союза журналистов России Игорь Ковалев из частной коллекции. Выставка будет доступна для просмотра в течение месяца. Вход свободный. Адрес: ул. Червишевский тракт, 15/1.