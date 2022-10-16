Фотовыставки, посвященные Дню отца, пройдут в Тюменской области

15 и 16 октября в Ишиме и Тюмени откроются фотовыставки конкурсных работ "Папа в кадре". Проект направлен на популяризацию ответственного отцовства в Тюменской области. Выставки продлятся до 16 ноября.

В Ишиме открытие запланировано 15 октября в 11:00. В Тюмени — 16 октября в 14:00. На событии планируются мастер-классы и интерактивные зоны, направленные на укрепление семейных отношений, а также награждение победителей.

В Тюмени, Ишиме и Тобольске с 13 сентября по 2 октября прошел фотоконкурс "Папа в кадре". Более 200 участников опубликовали в соцсетях свои работы на тему ответственного отцовства. На снимках фотографы запечатлели моменты совместного досуга отцов и детей. По результатам конкурса, эксперты отобрали 50 работ для презентации на финальных выставках. Работы победителей можно увидеть с 15 октября по 16 ноября в ишимском и тобольском мультицентрах "Моя территория" (ул. Ленина, 7; ул. Красноармейская, 6/4), и тюменском ТРЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67), сообщила Мегатюмень.