В торговых центрах Тюмени устроят фотовыставку "Хочу домой"

Выставка "Хочу домой" откроется в торговых центрах Тюмени. Она будет состоять из фотографий собак, которые живут в приюте "Лучший друг". Первую экспозицию запустят 28 июля в ТРЦ "Кристалл".

Автором идеи выступила тюменская активистка Полина Абатурова. Она является волонтером университетской группы зоо-просветительства. С помощью выставки девушка надеется помочь животным найти новый дом. По ее мнению, в торговых центрах довольно большая проходимость, многие тюменцы узнают о существующей проблеме, пишет "Вслух.ру".

"Каждое животное в процессе жизни проходит по определенным точкам, но у всех есть общая – приют. И все они одинаково хотят домой. Вопрос в том, захотят ли тюменцы стать конечной точкой для этих животных", – поделилась волонтер.

Фотографии собак будут сопровождаться их историями – рассказом, почему они оказались в приюте. Проект будет реализован на выигранный грант проекта "Моя идея" в размере 50 тысяч рублей.