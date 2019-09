В Тюмени состоится джаз-концерт органного трио Владимира Нестеренко

Фото: ТМПО

29 сентября Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает любителей музыки на джаз-концерт органного трио Владимира Нестеренко.

Владимир Нестеренко – один из наиболее интересных представителей Московской джазовой сцены, пианист, органист и флейтист с широким спектром музыкальных интересов и идей. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, где его педагогами были профессор В. Кудря (флейта) и профессор И. Бриль (фортепиано)

Нестеренко – первый российский музыкант, на постоянной основе выбравший формат органного трио в качестве основного ансамбля. Участник многочисленных джазовых фестивалей — и как сайдмен, и как лидер своих составов. Выпустил два диска с авторской музыкой — ZeliБоп (2009) и Органология (2012) — первый в советско-российской дискографии альбом органного трио.

Сергей Чашкин — один из самых востребованных гитаристов, со своим подходом и узнаваемым почерком. Он — выпускник престижного Berkelee College of Music (Бостон, США), оттачивал мастерство в джазовых заведениях Нью-Йорка, победитель конкурса Jazz Player of the Year (Израиль). В 2014 году у Сергея Чашкина вышел первый альбом авторской музыки "Personal Choice", представивший гитариста в качестве зрелого исполнителя и композитора.

Илья Гендлер – барабанщик, музыкант, преподаватель, лидер собственного проекта. Обучался в Иерусалимской академии Музыки имени Рубина и Московском государственном институте культуры, где оттачивал свой навык игры на кафедре джазовых оркестров и ансамблей! Лауреат 1-й премии на 9-м Международном конкурсе джазовой музыки под патронажем Игоря Бутмана в Ростове-на-Дону. Сотрудничал с такими музыкантами на столичной джазовой сцене, как Дмитрий Мосьпан, Денис Швытов, Антон Румянцев, Павел Чекмаковский, Владимир Нестеренко и многими другими.

Продолжая традиции таких мэтров, как Jimmy Smith, Larry Young, Jack McDuff, Dr. Lonnie Smith, музыканты находят все новые гармонические и ритмические решения. Благодаря мощному звучанию органа Хаммонда и способности заполнять пространство плотным звуком, составы такого плана стали очень популярны в небольших клубах в 50-60-х годах.

В программе прозвучат авторские композиции от участников ансамбля и хиты из мировой сокровищницы джазовой музыки в оригинальных аранжировках.