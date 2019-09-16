Проект "Мир традиционной культуры" вновь стартовал в Тюмени

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Культурно-просветительская программа "Мир традиционной культуры" будет реализована для средних общеобразовательных школ города Тюмени и юга Тюменской области.

В рамках проекта "Мир традиционной культуры" на прошлой неделе состоялось первое мероприятие. В школе №68 ребят ждала насыщенная культурная программа. С учениками водили хороводы, пели песни и угощали их пирогами.

Знакомство с культурой и традициями русского народа представляет интерес для школьников различной этнической принадлежности. Организаторы считают, что большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать русские народные праздники и традиции.

В этом и заключается суть проекта — познакомить ребят с различными формами народной культуры: прикладным художественным творчеством; словесным, музыкально-игровым фольклором; традиционным народным костюмом; содержанием и смыслом традиционных народных праздников и постепенно приобщить детей к народной культуре путем погружения в различные формы деятельности.

Программа этой осени обещает быть очень насыщенной, ведь русская культура очень богата и многообразна. К тому же составлена программа "Мир традиционной культуры" по этнографическим материалам, собранным именно на территории Тюменской области.