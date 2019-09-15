Участники выставки "Нефть и газ. ТЭК" в Тюмени обретут новые деловые связи

Более 60 компаний из 25 городов России, а также из Китая примут участие в специализированной выставке "Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс", которая пройдёт в Тюмени с 17 по 20 сентября.

Как рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков, в числе участников – тюменские предприятия нефтегазовой сферы или компании, связанные с производством и сервисом.

"Есть достаточно известные, такие как "Сибнефтемаш" и "Тюменский аккумуляторный завод", есть и менее известная компания "Ермак" - она занимается подготовкой водителей для нефтегазовых предприятий. Добывающая отрасль у нас представлена во всем своем многообразии", - отметил Михаил Брудков.

Помимо Тюмени наибольшее представительство на выставке получили предприятия из Самары, Рязани, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска. Организаторы отмечают, что участники выставки обретут новые деловые связи с российскими и иностранными партнерами, что, в свою очередь, позволит увеличить продажи и нарастить объемы производства, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.