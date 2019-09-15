Кадеты из Татарстана посетили Тюмень в рамках "Императорского маршрута"

Воспитанники кадетских классов из Республики Татарстан посетили Тюмень в рамках национального туристического проекта "Императорский маршрут". Они побывали в Тюменском президентском кадетском училище, а также знакомились с достопримечательностями региона.
Как сообщили в пресс-службе ТКПУ, гости посмотрели спальные корпуса, спортивный комплекс и ледовую арену. В учебном корпусе кадеты посетили музей, экскурсию для них провели девятиклассники Иван Шульга, Павел Кених и Никита Репин. Затем состоялась встреча с семиклассниками, где ребята посмотрели презентационный ролик и получили ответы на интересующие их вопросы.
"Нам очень понравилась Тюмень. В ваших музеях мы узнали много нового и интересного. Также очень впечатлило президентское училище. Здесь мы увидели, как живут кадеты. Если бы у меня была возможность поступить сюда, то я бы с удовольствием это сделал", – поделился одиннадцатиклассник кадетской школы №82 Замир Хаматов.
В рамках поездки в Тюменскую область воспитанники кадетских классов познакомятся с достопримечательностями Тюмени и Тобольска: посетят Абалакский Свято-Знаменский и Иоанно-Введенский монастыри, а также музей семьи императора Николая II, пишет ИА "Тюменская линия".
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