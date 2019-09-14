Скорая прибыла за 9 минут: роды настигли тюменку в гостях

Роды на восьмом месяце беременности застали врасплох 28-летнюю тюменку. Это случилось, когда она находилось в гостях у родителей. Родные вызвали скорую сразу после того, как ребенок появился на свет. Уже через девять минут бригада прибыла на место.

Врач Евгения Заидова и фельдшер Данил Иванов осмотрели новорожденного, перевязали уже перерезанную пуповину, чтобы избежать кровотечения, сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.

"Перед транспортировкой в роддом мы стабилизировали состояние женщины, проведя ей противошоковую терапию. Ребенка дополнительно укутали в шерстяное одеяло и в спасательное изотермическое покрывало", - рассказала Евгения Заидова.

Появившийся на свет мальчик весом 3 килограмма стал вторым ребенком в семье. Сейчас врачи перинатального центра готовят маленького пациента к выписке, скоро он с мамой окажется дома. По словам медиков, мальчик здоров.

А бригада врачей, которая помогла семье в экстренной ситуации, вместе со своими коллегами на всей планете отмечают сегодня Всемирный день оказания первой медицинской помощи.