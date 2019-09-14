В Каскаре строят новую котельную

Строительство новой котельной идет полным ходом. Действующие котельные в близлежащих четырех муниципальных образованиях по Тобольскому тракту уже готовы к отопительному сезону, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

"Мы очистили теплообменники, подготовили котлы на всех 18 котельных", - сообщил директор Каскаринского МУП ЖКХ Иван Дайнеко. Исправность оборудования и готовность к отопительному периоду подтвердила и проведенная управлением Ростехнадзора проверка.

Тепло поступит по всей территории обслуживания "Каскаринского МУП ЖКХ", в том числе примерно в сто многоквартирных домов. По обращению руководства дошкольных учреждений уже отапливаются помещения детских садов в Каскаре и Созоново.

В исправном состоянии находятся водопроводные сети. Проведена перекладка водопроводов в с. Борки длиной порядка километра: старые стальные водопроводы заменили на полиэтиленовые, обновили несколько колодцев, промыли две скважины.

Подготовили к зиме и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства района. Так, проведен ремонт котельного оборудования в поселке Богандинский и селе Кулаково, отремонтированы сети инженерно-технического обеспечения водоснабжения в деревне Якуши, заменен бак котельной в селе Онохино.