"Умная клиника": в Тюмени есть медцентр, в основе которого лежат передовые научные исследования

Многопрофильный медицинский центр ведет свою работу в Тюмени. "СмартКлиник" - одна из уникальных клиник города, в которой работают высококвалифицированные специалисты, а в основу деятельности лежат передовые научные исследования, в том числе собственные.

Клиника начала свою деятельность сравнительно недавно, но уже за это время зарекомендовала себя как профессиональное учреждение с хорошим оснащением и новаторским подходом.

Главной особенностью медицинского центра является его углубление в хирургические специальности и широкое применение малоинвазивных и лазерных технологий. В центре оказывают медицинскую помощь и консультации по направлениям: хирургия, пластическая хирургия, сосудистая хирургия, хирургия щитовидной железы, косметология, гинекология, УЗИ – диагностика, терапия, отоларингология, онкология.

Примечательно то, что в клинике особое внимание уделяется научной деятельности, а также применяются уникальные разработки, являющиеся авторскими или созданными совместно с другими коллективами ученых.

На данный момент в клинике трудятся профессор и два доцента кафедр Тюменского государственного медицинского университета. Кроме того, прием ведет доктор наук и четыре кандидата наук.

Медицинский центр расположен в Тюмени по адресу Менделеева, 5/1. Уточнить интересующие подробности можно по телефону +7 (3452) 56-05-03. Официальный сайт компании https://smartclinic72.ru.