В тюменских колониях новым профессиям обучатся 1400 заключенных

15:18 11 сентября 2019
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Фото: пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области

В Тюменской области более 1400 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, получат профессиональное образование в новом учебном году.

В трех образовательных учреждениях — № 251, 252, 253 заключенные смогут получить образование  по двадцати специальностям, среди них — сварщик, слесарь-электромонтажник, стропальщик, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, токарь, печник, каменщик, электросварщик ручной сварки, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Как уточнили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области, в первую очередь на обучение будут направлены осужденные, не имеющие профессии, а также имеющие исковые обязательства. 

Теги: заключенные , колония , обучение
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