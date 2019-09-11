В тюменских колониях новым профессиям обучатся 1400 заключенных

Фото: пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области

В Тюменской области более 1400 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, получат профессиональное образование в новом учебном году.

В трех образовательных учреждениях — № 251, 252, 253 заключенные смогут получить образование по двадцати специальностям, среди них — сварщик, слесарь-электромонтажник, стропальщик, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, токарь, печник, каменщик, электросварщик ручной сварки, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Как уточнили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области, в первую очередь на обучение будут направлены осужденные, не имеющие профессии, а также имеющие исковые обязательства.