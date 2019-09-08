В Тюменской области доступно бесплатное ЭКО

Бесплодные пары в Тюменской области имеют возможность стать участниками госпрограммы бесплатного экстракорпорального оплодотворения. Для проведения вспомогательных репродуктивных технологий жителям региона нужно обратиться к акушеру-гинекологу или заведующему женской консультацией по месту жительства.

Готовность к программе ЭКО, а также показания и противопоказания определяют специалисты областного перинатального центра.

Как сообщили в пресс-службе Областной больницы №4 в Ишиме, в конце августа в ишимской женской консультации специалисты областного перинатального центра, врач-акушер-гинеколог, зав. отделением планирования Антон Суханов и врач-андролог Кирилл Шолохов провели консультации. На прием попали восемь семейных пар, две из них уже направлены на ЭКО, остальные получили рекомендации по дальнейшей тактике. Впоследствии они также могут стать участниками госпрограммы.

На учете в женской консультации Ишима с диагнозом "бесплодие" состоят 159 человек. Однако по состоянию здоровья не все они могут стать участниками программы ЭКО. В 2018 году в Ишиме на учет по беременности после процедуры ЭКО встали 11 женщин. С начала 2019 года еще 6 человек удачно перенесли процедуру экстракорпорального оплодотворения. Всего за два года в перинатальном центре ОБ №4 родился 21 малыш, из них одна двойня.