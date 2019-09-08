Тюменские школьники продемонстрировали успехи в инженерии и робототехнике

Более 82 тысяч учащихся из 464 школ Тюменской области стали участниками школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам в прошлом учебном году. Каждый второй из них стал победителем или призером.

Как сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, на региональный уровень прошли около 1000 школьников, которые не только стали лучшими на муниципальном этапе, но и преодолели необходимый порог баллов.

"В прошлом учебном году впервые было рекордное количество победителей и призеров регионального уровня – 349 ребят из 135 школ области. На заключительном этапе они также показали достойный результат – сборная привезла 17 наград. Особо значимые победы в 2019 году – это пять призовых мест по экономике, три призовых места по математике, по одному месту в физической и биологической дисциплинах", - рассказал руководитель ведомства.

Самыми значимыми и перспективными для большинства ребят являются Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы", робототехническая олимпиада.

Участниками конкурса "Большие вызовы" стали 1004 юных инженера. В сложном отборочном марафоне, пройдя все этапы, 11 старшеклассников из Тюменской области пробились в число 390 победителей и призеров профильной смены центра "Сириус" в июле 2019 года.

В прошлом учебном году команды областного физмата привезли из Китая бронзу Всемирной робототехнической олимпиады, третье место Всемирной олимпиады по робототехнике, которая проходила на Филиппинах, второе место Всемирной робототехнической олимпиады, которая проходила в Дании. На Всероссийском технологическом фестивале PROFEST-2019 в компетенции "Робототехника" второе место заняла команда тюменского лицея №81.

На Всероссийской робототехнической олимпиаде в Казани юные тюменцы завоевали первое место в направлении "Интеллектуальные беспилотные автомобили" (команда ФМШ), второе место в направлении "Футбол роботов" (команда тюменской гимназии №49), третье место в направлении "Основная категория: старшая возрастная группа" (команда ФМШ), пишет "Тюменская область сегодня".