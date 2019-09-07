Авторы проекта "Шанс" изучают способности тюменских подростков

Фото предоставлено организаторами проекта

В рамках профориетационной работы авторы проекта "Шанс" продолжают встречи с учащимися тюменских школы. Они изучают способности и интересы ребят, а также рассказывают о профессиях будущего.

По мнению активистов, в XXI буду востребованы такие специалисты, как генетический консультант, сетевой врач и архитектор медоборудования и другие. Предварительные данные показывают, что 20% подростков предпочитают развиваться в сфере IT, 32% умеют обрабатывать фотографии с помощью компьютерных программ, 27% участвуют в театральных постановках и снимают кино, а 46% ребят хотели бы развивать в себе креативное, системное и критическое мышление.

"Мы выясняем, какая компетенция, сфера и род деятельности ближе современному молодому человеку. В нашем исследовании уже приняли участие около 260 тюменских подростков", - пояснили авторы проекта.

В августе активисты побывали в летних лагерях "Энергетик", "Ребячья республика", "Алые паруса" и "Олимпийская ребячка", а в начале учебного года планируют охватить школы Тюмени и Тюменского района. Итоговый топ-5 профессий ляжет в основу новой волны проекта "Шанс.ПрофBox", в котором за участниками закрепляют кураторов и наставников. Дети смогут не просто узнать о профессии, а почувствовать себя настоящим студентом на парах или работником компании.