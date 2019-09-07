Тюмень за день: 6 сентября

Топ мероприятий в Тюмени на 6–8 сентября
"Афиша Тюмень" представляет традиционный топ мероприятий на вечер пятницы и предстоящие выходные.
В Тюменской области стартует масштабный праздник спорта
В Тюменской области 6 сентября стартует XXIII Спартакиада учащихся региона, посвященная 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Соревнования продлятся до июля 2020 года по 27 видам программ.
С начала года в Тюмени родилось более 8 тыс. детей
С начала 2019 года специалисты комитета загс администрации города зарегистрировали и выдали свидетельство о рождении 8562 малышам. В августе в тюменских роддомах появился на свет 1171 новорожденный
Тюменцам предлагают изготовить футляры-сердечки в подарок старшему поколению
Областной геронтологический центр вновь проводит акцию "Мы Вас любим!", приуроченную к Международному дню пожилых людей. Юным тюменцам предлагают сделать памятные сувениры для пожилых людей.
Новая историческая выставка откроется в усадьбе Колокольниковых
В это воскресенье, 8 сентября, в музее "Усадьба Колокольниковых" начнет работу выставка "Я — солдат революции". Экспозиция посвящена 100-летию пребывания Василия Блюхера в Тюмени и Тобольской губернии.
Средний размер ипотеки в Тюменской области — 2,4 млн рублей
За январь–июль 2019 года жителям Тюменской области, с учетом ХМАО — Югры и ЯНАО, предоставлено 28 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 67 млрд рублей. По объемам выданных ИЖК Тюменская область в последние несколько лет устойчиво занимает 4-е место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
В "ЛетоЛето" откроют бассейн с минеральной водой и заменят скользкий пол в детской зоне
В аквапарке "ЛетоЛето" этой зимой откроется бассейн с водой из термального источника. "Это будет уникальный по техническому оснащению релакс-комплекс, аналогов которому в нашем городе нет, заверила генеральный директор комплекса "ЛетоЛето" Ирина Васильева.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru