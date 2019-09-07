Тюмень за день: 6 сентября

Фото Александра Пересторонина

Топ мероприятий в Тюмени на 6–8 сентября

"Афиша Тюмень" представляет традиционный топ мероприятий на вечер пятницы и предстоящие выходные.

В Тюменской области стартует масштабный праздник спорта

В Тюменской области 6 сентября стартует XXIII Спартакиада учащихся региона, посвященная 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Соревнования продлятся до июля 2020 года по 27 видам программ.

С начала года в Тюмени родилось более 8 тыс. детей

С начала 2019 года специалисты комитета загс администрации города зарегистрировали и выдали свидетельство о рождении 8562 малышам. В августе в тюменских роддомах появился на свет 1171 новорожденный

Тюменцам предлагают изготовить футляры-сердечки в подарок старшему поколению

Областной геронтологический центр вновь проводит акцию "Мы Вас любим!", приуроченную к Международному дню пожилых людей. Юным тюменцам предлагают сделать памятные сувениры для пожилых людей.

Новая историческая выставка откроется в усадьбе Колокольниковых

В это воскресенье, 8 сентября, в музее "Усадьба Колокольниковых" начнет работу выставка "Я — солдат революции". Экспозиция посвящена 100-летию пребывания Василия Блюхера в Тюмени и Тобольской губернии.

Средний размер ипотеки в Тюменской области — 2,4 млн рублей

За январь–июль 2019 года жителям Тюменской области, с учетом ХМАО — Югры и ЯНАО, предоставлено 28 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 67 млрд рублей. По объемам выданных ИЖК Тюменская область в последние несколько лет устойчиво занимает 4-е место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В "ЛетоЛето" откроют бассейн с минеральной водой и заменят скользкий пол в детской зоне

В аквапарке "ЛетоЛето" этой зимой откроется бассейн с водой из термального источника. "Это будет уникальный по техническому оснащению релакс-комплекс, аналогов которому в нашем городе нет, заверила генеральный директор комплекса "ЛетоЛето" Ирина Васильева.