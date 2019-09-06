В Тюменской области начинается вакцинация против гриппа

В России стартовала прививочная кампания против гриппа. МЕДИНФО 72 напоминает тюменцам о важности своевременной вакцинации. Поставить прививку вы можете в поликлинике, к которой прикреплены. Для этого необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и полис обязательного медицинского страхования.

Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В нашей стране оно распространено довольно широко, поэтому для избежания массовых заражений воздушно-капельным путем всем группам населения следует позаботиться о профилактике заранее.

Статистика неумолима: ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты (около миллиарда человек). Часть заболевших страдает еще и от осложнений: пневмонии (вероятность летального исхода 40%), энцефалитов, менингитов, обострения хронических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек во всем мире.

Позаботиться о вакцине специалисты рекомендуют минимум за 2-3 недели до основного пика заболеваний, лучшее время для прививки – с сентября по ноябрь.

Современные вакцины – не панацея, но достаточно надежно защищают организм от гриппа. Они предотвращают заболевание приблизительно в 80% случаев. Как у любого лекарственного средства, у вакцины имеются противопоказания: прививку нельзя ставить беременным женщинам на 1 триместре, детям до 6 месяцев, а также людям, у которых содержащиеся в вакцине вещества вызывают аллергию.

Помимо ощутимой пользы, у вакцинирования против гриппа есть ряд возможных побочных эффектов, к которым нужно быть готовым. Например, повышенная температура несколько дней, сыпь, отек, боль в мышцах, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание и другие. Большинство из них проходят самостоятельно в первые дни после укола, но все же рекомендуется тщательно следить за изменением своего самочувствия или самочувствия детей, и в случае сохранения симптомов обращаться к врачам.

Также к мерам защиты от гриппа относятся: здоровый образ жизни, тщательное мытье рук, избегание контактов с кашляющими людьми, употребление витамина С.