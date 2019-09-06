Тюмень за день: 5 сентября

Фото Александра Пересторонина

Тюменский драмтеатр откроет сезон "Испанской балладой"

162-й театральный сезон в Тюменском драматическом театре торжественно откроется 14 и 15 сентября. Зрители увидят спектакль "Испанская баллада".

В Тюмени проверили школьные автобусы

В первые дни учебного года в Тюменской области автоинспекторы технического надзора проверили 84 автобуса, задействованных в перевозке школьников.

Тюменцев приглашают на посадку леса

Всероссийская акция "Живи, лес!" пройдет в тюменском лесничестве 14 сентября. В Винзилинском участковом лесничестве (23 км объездной дороги Тюмень — Винзили) на площади 4,5 га будет посажено более 19 тысяч сеянцев сосны.

Остановку "Дом печати" временно закрыли для автобусов

В Тюмени в связи с ограничением движения по улице Профсоюзной из схем движения всех автобусов исключен остановочный пункт "Дом Печати" в направлении улицы Дружбы.

В Тюмени откроется спецпроект Уральской индустриальной биеннале

В Музейном комплексе имени Словцова 18 сентября начнет работу выставка "Всё не то, чем кажется". Это специальный проект 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Традиционная тюменская акция "Золотая голова – золотые пятерки" стартует в новом учебном году

В Тюмени с началом нового учебного года вновь стартует традиционная городская акция "Золотая голова — золотые пятерки". Первое мероприятие для школьников и их родителей состоится 8 сентября по адресу: ул. Мельникайте, 102. Регистрация в 10:00, начало розыгрыша в 11:00.